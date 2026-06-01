Ce evenimente sunt organizate de 1 Iunie, la Ploiești. Programul complet

Mimă, jocuri, spectacole de teatru și concerte, dar și o nouă ediție a festivalului „Copilăria inundă bătrânul bulevard” se numără printre evenimentele organizate luni, 1 Iunie, la Ploiești. Nu vor lipsi personajele de poveste și păpușile gigant.

Ziua Internațională a Copilului va fi sărbătorită, luni, 1 Iunie, la Ploiești, printr-un program amplu de activități dedicate celor mici.

Programul evenimentelor de pe Bulevardul Independenței

În cadrul evenimentului „Republica Copiilor Mari și Mici”, organizat de Primăria Ploiești, cei mici vor avea parte de numeroase activități recreative și educative.

Standul Professional Farmaline (Bulevardul Independenței): Campania Super Erou al Grijii (donare de plușuri, experimente magice, baloane).

10:00 – 14:00 (Bulevardul Independenței, intersecția cu strada Ana Ipătescu): Zone interactive MAI (IPJ Prahova, ISU Prahova, IJJ Prahova, Gruparea Mobilă de Jandarmi). Ateliere educativ-preventive, expoziții de tehnică și autospeciale, demonstrații specifice și prezentarea profesiilor.

10:00 – 10:30: Mimă

10:30 – 11:00: Desenat și Telefonul fără fir cu desene

11:00 – 12:00: Spectacol Ferma animalelor (Teatrul de Animație Imaginario) și Ghicitori (SMILE)

11:30 – 12:00: Jocuri cu frânghia (SMILE)

12:00: Atelier mânuire marionete

12:00 – 12:30: Ștafetă (SMILE)

12:30 – 13:00: Ateliere Origami (SMILE)

16:00 – 16:30: Concert Coloricii și pisicuța Pis (trupa Coloricii) și Desenat cu creta și șotron (SMILE)

16:30 – 17:00: Pictură pe față

17:00 – 17:30: Jocuri cu mingea și Fabis Art School (Casa de Cultură)

17:30 – 18:00: Chitara Prahoveană (Casa de Cultură)

17:30 – 18:30: Spectacol Muzicanții din Bremen (Teatrul de Animație Imaginario), animație stradală cu personaje de poveste și păpuși gigant

18:15 – 19:00: Cântat (SMILE)

„Programul orar final va avea un caracter orientativ. Din dorința de a le oferi celor mici momente complete și interactive, pot apărea mici decalaje sau întârzieri pe parcursul desfășurării activităților”, a precizat Primăria Ploiești.

Parada costumelor și spectacol coregrafic

O nouă ediție a festivalului „Copilăria inundă bătrânul bulevard” este organizată de Centrul Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion” – Școala Populară de Arte Ploiești, cu sprijinul Consiliului Județean Prahova.

Manifestările vor debuta la ora 10:30 cu tradiționala Paradă a Costumelor, care va porni de la Monumentul Vânătorilor din zona Gării de Sud.

De la ora 12:00, activitățile se vor muta pe Esplanada Palatului Culturii din Ploiești, unde elevii Școlii Populare de Arte vor susține un spectacol coregrafic ce va include momente de dans clasic, dans modern, dans de societate și ritmuri latino.