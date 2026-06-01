Copiii au luat cu asalt autospecialele Poliției, Jandarmeriei și ISU pe Bulevardul Independenței din Ploiești

Ziua Internațională a Copilului a adus, luni, 1 Iunie, pe Bulevardul Independenței din Ploiești, una dintre cele mai apreciate atracții pentru cei mici: expoziția de tehnică și autospeciale organizată de structurile Ministerului Afacerilor Interne. Polițiști, jandarmi și pompieri au pregătit demonstrații, ateliere interactive și prezentări ale profesiilor pentru sute de copii veniți să sărbătorească 1 Iunie.

- Publicitate -

Încă de la primele ore ale dimineții, standurile amenajate la intersecția Bulevardului Independenței cu strada Ana Ipătescu au fost luate cu asalt de copii și părinți.

Curioși să descopere cum arată o autospecială de intervenție și ce echipamente folosesc salvatorii în misiunile lor, cei mici au profitat de ocazia de a interacționa direct cu reprezentanții Poliției Române, ai Grupării Mobile de Jandarmi și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova.

- Publicitate -

Posibilitatea oferită copiilor de a urca în autospecialele de poliție, jandarmerie și pompieri a fost apreciată de cei mici.

Ateliere și demonstrații pentru cei mici

Evenimentul organizat cu ocazia Zilei Copilului, în intervalul orar 10.00 – 14.00, a inclus ateliere educativ-preventive. Siguranța rutieră, comportamentul în situații de urgență și rolul instituțiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost câteva dintre atelierele edducativ-preventive derulate.

Reprezentanții structurilor participante au răspuns întrebărilor copiilor și le-au prezentat detalii despre profesiile de polițist, jandarm și pompier, într-un mod accesibil și interactiv.

- Publicitate -

Misiune specială de 1 Iunie

Pentru polițiștii, jandarmii și pompierii prahoveni prezenți la eveniment, ziua de 1 Iunie a însemnat o misiune diferită de cele obișnuite. De această dată, scopul nu a fost intervenția în situații de urgență, ci oferirea unor experiențe memorabile copiilor și promovarea profesiilor din domeniul siguranței publice.