Cod galben de inundații în Prahova. Atenționare INHGA

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare de cod galben de inundații, valabilă inclusiv pentru județul Prahova.

Avertizarea hidrologilor este în vigoare în intervalul 1 iunie 2026, ora 14:00 – 2 iunie 2026, ora 24:00.

Potrivit INHGA, în intervalul mențional, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Ce zone din Prahova sunt vizate

Conform hărții publicate de INHGA, avertizarea de cod galben vizează bazinul superior al râului Prahova și afluenții din bazinul mijlociu și inferior.

Riscul cel mai mare îl reprezintă apariția unor viituri rapide pe pâraiele și cursurile mici de apă din zonele de deal și de munte ale județului, precum și creșteri ale debitelor pe râul Prahova și afluenții săi.

Hidrologii atrag atenția că, în funcție de cantitățile de precipitații care se vor acumula în următoarele ore, pot apărea inundații locale și depășiri ale cotelor de atenție pe unele cursuri de apă din județ.

Reamintim că și Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de ploi, valabilă în intervalul 1 iunie, ora 12:00 – 2 iunie, ora 10:00, fiind anunțate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în mai multe zone din țară, inclusiv în Prahova.

