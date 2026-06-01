Copiii din Jugureni au sărbătorit 1 Iunie alături de Fundația Carmistin și La Provincia

Ziua Internațională a Copilului a fost sărbătorită într-un mod special la Școala Gimnazială din comuna Jugureni, județul Prahova, unde elevii au avut parte de daruri, surprize și inaugurarea unui nou loc de joacă, în cadrul unei acțiuni organizate de Fundația Carmistin și La Provincia.

Evenimentul a reunit copiii, cadrele didactice și reprezentanții fundației într-o zi dedicată copilăriei, bucuriei și sprijinului acordat comunității locale. Pentru cei mici, momentul a fost cu atât mai important cu cât, pe lângă cadourile primite, au descoperit și un spațiu nou în care se vor putea juca și socializa în fiecare zi.

Cu această ocazie, echipa Fundației Carmistin le-a oferit elevilor pachete cu preparate din portofoliul La Provincia, brand al Carmistin The Food Company, precum și haine, încălțăminte, alimente, dulciuri și băuturi răcoritoare.

Punctul central al evenimentului a fost inaugurarea noului loc de joacă amenajat în curtea școlii. Acesta va deveni un spațiu dedicat jocului, socializării și dezvoltării armonioase a copiilor, oferindu-le posibilitatea de a petrece mai mult timp împreună într-un mediu sigur și prietenos.

Reprezentanții Fundației Carmistin spun că astfel de proiecte urmăresc să contribuie la dezvoltarea comunităților locale și să le ofere copiilor nu doar sprijin material, ci și oportunități de dezvoltare și educație.

„Ziua Copilului este, înainte de toate, o celebrare a copilăriei, a inocenței, a visurilor și a potențialului pe care fiecare copil îl poartă cu sine. Este și un moment de reflecție asupra responsabilității pe care o avem, ca adulți și ca membri ai comunității, de a crea condiții mai bune pentru dezvoltarea copiilor, de a le susține educația și de a le oferi momente de bucurie.

În fiecare an, ne dorim să fim alături de copii nu doar prin darurile pe care le oferim, ci, mai ales, prin mesajul pe care vrem să îl transmitem: că sunt importanți, apreciați și că merită să crească într-un mediu care îi susține și îi încurajează să își urmeze visurile.

Le urăm la mulți ani tuturor copiilor, cu sănătate, bucurii și un viitor plin de oportunități!”, a transmis Andra Paraschiv, președinta Fundației Carmistin.

Acțiunea de la Jugureni face parte din seria proiectelor sociale și educaționale derulate de Fundația Carmistin în comunitățile din România. Dincolo de cadouri și activități, inițiativa transmite un mesaj simplu, dar important: investiția în copii înseamnă investiție în viitor.