Următoarea minivacanță din 2026: când se vor bucura românii de un nou weekend prelungit

Nici nu s-a încheiat actuala minivacanță, că gândul ne zboară deja la următoarea.

Potrivit calendarului liberelor legale din 2026, următoarea zi în care nu se lucrează va fi 15 august. Cum aceasta pică sâmbăta, am putea spune că am ratat ocazia de a scăpa de o zi de muncă.

Însă, va urma totuși o minivacanță, cu ocazia liberului de Sfântul Andrei, din 30 noiembrie. Pentru că această zi cade într-o luni, ne vom bucura din nou de un weekend prelungit. Este vorba despre 28-30 noiembrie.

Până la sfârșitul anului, vor mai fi libere: 1 decembrie (marți) — Ziua Națională a României, 25 decembrie (vineri), 26 decembrie (sâmbătă) — Crăciunul.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, angajaţii care sunt nevoiţi să lucreze inclusiv în zilele considerate libere, vor primi în plus la salariu, adică ziua lucrată va fi plătită dublu.