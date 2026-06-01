Două persoane lovite de tren, aproape de stația Fetești. Traficul feroviar între Constanța și București, oprit temporar

Traficul feroviar pe Magistrala CF 800 a fost oprit temporar luni, 1 iunie, în apropierea stației Fetești, după ce două persoane au fost lovite de un tren care circula pe relația Constanța – București.

- Publicitate -

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic, accidentul feroviar s-a produs în județul Ialomița, iar autoritățile au intervenit de urgență la fața locului.

„Victimele sunt asistate medical la locul producerii accidentului. Se estimează reluarea circulației feroviare după ora 19:00”, a anunțat Centrul Infotrafic.

- Publicitate -

Circulația trenurilor pe Magistrala CF 800, oprită temporar

În urma incidentului, circulația feroviară a fost suspendată temporar pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor.

Magistrala CF 800 asigură legătura feroviară dintre București și litoralul românesc, fiind una dintre cele mai circulate rute, mai ales în perioadele cu trafic intens către și dinspre Constanța.

La fața locului au loc cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.