Revoltător! Un prahovean de 16 ani, care a înjunghiat un tânăr în piept, a scăpat de închisoare

Caz revoltător în Prahova. Un adolescent de 16 ani, acuzta de tentativă de omor, după ce a înjunghiat în piept un tânăr de 25 de ani, a fost plasat în arest la domiciliu, deși procurorii au cerut arestarea preventivă.

Un incident violent a avut loc, noaptea trecută, în comuna Filipeștii de Pădure. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Florești au fost sesizați prin 112 cu privire la producerea unei agresiuni.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit, din primele verificări, că un bărbat de 25 de ani a fost înjunghiat în piept de un minor de 16 ani, cunoscut în comunitate ca fiind o persoane foarte violentă.

Victima a suferit răni în zona pieptului și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și investigații de specialitate, fiind internată la terapie intensivă.

În urma cercetărilor efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Prahova, sub coordonarea procurorului de caz, a fost identificat suspectul în persoana unui adolescent de 16 ani.

Inițial, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, dar judecătorul de drepturi și libertăți a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Agresorul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor.