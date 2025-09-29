Cât plătesc firmele pentru salariile angajaţilor? Aceasta este o întrebare la care mulți români ar trebui să vrea să afle răspunsul. De ce? Pentru a înțelege care este de fapt povara fiscală a angajatorilor. În România statul taxează excesiv salariile. Țara noastră are unul dintre cele mai mari sisteme de taxare a muncii din Europa.

În 2025, salariul minim brut pe economie, la noi în țară, a fost stabilit la 4.050 de lei. La această valoare, angajatul câștigă în mână cu 2.574 de lei. Adică rămâne cu puțin peste 500 de euro.

Cât cheltuie un angajator pentru salariul minim pe economie în România

La o sumă de 300 de lei, nu se aplică taxe deloc. Asta înseamnă că taxele sunt aplicabile la restul de 3.750 de lei.

Din cei 3.750 de lei, asigurările sociale (CAS-ul) este de 25%, adică 938 de lei. Asigurările de sănătate (CASS-ul) este de 10%, adică 375 de lei.

Se aplică apoi o deducere personală de 810 lei iar, din ceea ce rămâne, se aplică un impozit pe venit de 10%, adică 163 de lei.

Față de cei 4.050 de lei, angajatorul mai are obligația de a plăti 2,25%, adică 84 de lei la salariul minim, reprezentând contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

În total, salariul minim complet ajunge la suma de 4.134 de lei, din care angajatul plătește statului 1.476 de lei. În total, statul încasează, pentru fiecare salariu minim pe care un angajator îl plătește, 1.560 de lei (în care sunt incluși și cei 84 de lei – CAM).

În concluzie, pentru un salariu minim net de 2.574 de lei, un angajator cheltuie 4.134 de lei. Angajatul ia 62,26% din sumă, în timp ce statul încasează 37,74%.

Cât cheltuie un angajator pentru un salariu net de 5.000 de lei

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), salariul mediu net în Prahova este de aproximativ 5.000 de lei. Potrivit calculatorului de salarii, la un venit net acordat angajatului de 5.000 de lei (985 de euro), angajatorul cheltuie 8.548 de lei (1.684 de euro), împărțiți astfel:

Angajatul ia 5.000 de lei, și, în plus, către stat mai merg următoarele taxe: CAS – 2.137 de lei (25%), CASS – 855 de lei (10%) și impozitul pe venit de 556 de lei (10% din ce a rămas). Nefiind vorba de salariul minim, nu se aplică deduceri personale.

În cazul salariului de 5.000 de lei net, constribuția asiguratorie pentru muncă este de 192 de lei, adică 2,25%.

Concret, pentru un salariu de 5.000 de lei net, statul încasează taxe în valoare de 3.548 de lei, plus cei 192 de lei, contribuția angajatorului.

Rezumând procentual, pentru 1.684 de euro, statul încasează 42,79% din sumă, în timp ce angajatului îi rămân 57,21% din total.

Care sunt taxele în alte state europene

Pentru a vedea unde se situează România, am luat același salariu mediu brut, de 1.684 de euro, (suma totală pe care o cheltuie angajatorul) și am făcut simulări pentru mai multe state europene.

Recapitulăm, în România, pentru un salariu brut de 1.684 de euro lunar, statul încasează 737 de euro taxe, iar angajatul rămâne în mână cu 985 de euro.

În Germania, din 1.684 de euro, statul oprește taxe în valoare de 363 de euro, iar angajatul rămâne în mână cu 1.321 de euro.

În Franța, din 1.684 de euro, pentru cei căsătoriți, cu doi copii, de exemplu, statul încasează taxe de 239.12 euro pe lună. Astfel, angajatul rămâne în mână cu 1.444 de euro net.

Italia este considerată o țară unde taxarea este mai mare. Astfel, la un salariu de 1.684 de euro, se aplică taxe de 33%, iar angajatul rămâne în mână cu 1.113 euro.

Rezumând, în Olanda și Irlanda taxele oprite de stat sunt până în 4%, astfel că cetățenii acestor țări rămân în mână cu venituri nete de 1.619, respectiv 1.618 euro.

Pentru mai multe exemple, consultați tabelul de mai jos. Sursa: salaryaftertax.com

În concluzie, România are unul dintre cele mai împovărătoare sisteme de taxare a muncii. Totodată, antreprenorii români cheltuie mult mai mulți bani cu salariile angajaților lor decât majoritatea țărilor europene.