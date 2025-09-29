- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Cât plătesc firmele pentru salariile angajaţilor

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Lasă un comentariu

Cât plătesc firmele pentru salariile angajaţilor? Aceasta este o întrebare la care mulți români ar trebui să vrea să afle răspunsul. De ce? Pentru a înțelege care este de fapt povara fiscală a angajatorilor. În România statul taxează excesiv salariile. Țara noastră are unul dintre cele mai mari sisteme de taxare a muncii din Europa.

- Publicitate -

Din articol

În 2025, salariul minim brut pe economie, la noi în țară, a fost stabilit la 4.050 de lei. La această valoare, angajatul câștigă în mână cu 2.574 de lei. Adică rămâne cu puțin peste 500 de euro.

Cât cheltuie un angajator pentru salariul minim pe economie în România

La o sumă de 300 de lei, nu se aplică taxe deloc. Asta înseamnă că taxele sunt aplicabile la restul de 3.750 de lei.

Din cei 3.750 de lei, asigurările sociale (CAS-ul) este de 25%, adică 938 de lei. Asigurările de sănătate (CASS-ul) este de 10%, adică 375 de lei.

Eveniment

Incendiu violent la un hotel din Tătărani [FOTO]

Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață la un hotel de pe raza localității Tătărani, de lângă Ploiești. UPDATE: De la ce a luat...
- Publicitate -

Se aplică apoi o deducere personală de 810 lei iar, din ceea ce rămâne, se aplică un impozit pe venit de 10%, adică 163 de lei.

Față de cei 4.050 de lei, angajatorul mai are obligația de a plăti 2,25%, adică 84 de lei la salariul minim, reprezentând contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

În total, salariul minim complet ajunge la suma de 4.134 de lei, din care angajatul plătește statului 1.476 de lei. În total, statul încasează, pentru fiecare salariu minim pe care un angajator îl plătește, 1.560 de lei (în care sunt incluși și cei 84 de lei – CAM).

- Publicitate -

În concluzie, pentru un salariu minim net de 2.574 de lei, un angajator cheltuie 4.134 de lei. Angajatul ia 62,26% din sumă, în timp ce statul încasează 37,74%.

Cât cheltuie un angajator pentru un salariu net de 5.000 de lei

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), salariul mediu net în Prahova este de aproximativ 5.000 de lei. Potrivit calculatorului de salarii, la un venit net acordat angajatului de 5.000 de lei (985 de euro), angajatorul cheltuie 8.548 de lei (1.684 de euro), împărțiți astfel:

Angajatul ia 5.000 de lei, și, în plus, către stat mai merg următoarele taxe: CAS – 2.137 de lei (25%), CASS – 855 de lei (10%) și impozitul pe venit de 556 de lei (10% din ce a rămas). Nefiind vorba de salariul minim, nu se aplică deduceri personale.

Economic

Lista alimentelor cu adaos plafonat până pe 31 martie 2026

Guvernul a adoptat, astăzi, OUG prin care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31...
- Publicitate -

În cazul salariului de 5.000 de lei net, constribuția asiguratorie pentru muncă este de 192 de lei, adică 2,25%.

Concret, pentru un salariu de 5.000 de lei net, statul încasează taxe în valoare de 3.548 de lei, plus cei 192 de lei, contribuția angajatorului.

Rezumând procentual, pentru 1.684 de euro, statul încasează 42,79% din sumă, în timp ce angajatului îi rămân 57,21% din total.

- Publicitate -

taxe salariu 5000 lei

Care sunt taxele în alte state europene

Pentru a vedea unde se situează România, am luat același salariu mediu brut, de 1.684 de euro, (suma totală pe care o cheltuie angajatorul) și am făcut simulări pentru mai multe state europene.

Recapitulăm, în România, pentru un salariu brut de 1.684 de euro lunar, statul încasează 737 de euro taxe, iar angajatul rămâne în mână cu 985 de euro.

În Germania, din 1.684 de euro, statul oprește taxe în valoare de 363 de euro, iar angajatul rămâne în mână cu 1.321 de euro.

- Publicitate -

În Franța, din 1.684 de euro, pentru cei căsătoriți, cu doi copii, de exemplu, statul încasează taxe de 239.12 euro pe lună. Astfel, angajatul rămâne în mână cu 1.444 de euro net.

Italia este considerată o țară unde taxarea este mai mare. Astfel, la un salariu de 1.684 de euro, se aplică taxe de 33%, iar angajatul rămâne în mână cu 1.113 euro.

Rezumând, în Olanda și Irlanda taxele oprite de stat sunt până în 4%, astfel că cetățenii acestor țări rămân în mână cu venituri nete de 1.619, respectiv 1.618 euro.

- Publicitate -

Pentru mai multe exemple, consultați tabelul de mai jos. Sursa: salaryaftertax.com

tabel salarii europa

În concluzie, România are unul dintre cele mai împovărătoare sisteme de taxare a muncii. Totodată, antreprenorii români cheltuie mult mai mulți bani cu salariile angajaților lor decât majoritatea țărilor europene.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

0
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...
Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

8
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Avarie Termo Ploiești. Lista blocurilor fără apă caldă

0
Din cauza unei avarii la rețeaua de transport agent...
Sport

Aur și argint pentru Tora Karate Ploiești la Cupa României

0
Sâmbătă, 27.09.2025, la Mioveni, Argeș, s-a desfășurat Cupa României...
Național

Horațiu Potra și fiul său au fost arestați în Dubai

0
Ministerul Justiției anunță că Horațiu Potra fiul său, Dorian...
IT&C

România digitală 2030: investiții masive, progrese lente și o cursă contra-cronometru

0
România intră în deceniul digital european cu promisiuni mari,...
Administrație

Când va ajunge primul parcometru nou la Ploiești

0
Toate cele 45 de parcometre amplasate pe raza municipiului...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

2
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

0
Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut...
Opinii Voxpublica

E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

10
S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani,...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Lista alimentelor cu adaos plafonat până pe 31 martie 2026

Claudiu Vasilescu -
Guvernul a adoptat, astăzi, OUG prin care prelungește plafonarea...

Vânzări record în ziua deschiderii La Cocoș Pitești: de zece ori mai mari decât fostul Carrefour

Marius Nica -
Lanțul de magazine de tip hypercash La Cocoș, fondat...

Meseriile vechi, aproape uitate, ale Ploieștiului

Corina Matei -
Piața muncii a cunoscut, în ultimii ani, o dinamică...

Cât au ajuns chiriile în Ploiești. Sunt justificate?

Bianca Ionescu -
Odată cu începerea anului universitar, cererea de închiriere a...
- Publicitate -

Târgul de Toamnă revine la Ploiești

Observatorul Prahovean -
Societatea Hale și Piețe SA organizează, în perioada 25...

De ce nu se poate circula pe A 7, între Mizil și Pietroasele

Marius Nica -
Autostrada Moldovei - A 7 nu poate fi folosită...

Danzecris Blejoi – Materiale de construcții și lemn de calitate lângă Ploiești

Observatorul Prahovean -
Cauți materiale de construcții în Blejoi sau în apropiere...

Au fost emise primele tichete pentru plata facturilor la energie

Ștefan Vlăsceanu -
Au fost emise primele tichete de energie pentru plata...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean