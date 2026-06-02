Urmărire ca în filme în Prahova. Un șofer beat și fără permis, prins pe câmp după ce a fugit de poliție cu 111 km/h

Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiști după o urmărire care a început în Ploiești și s-a încheiat pe un teren agricol din apropierea râului Dâmbu. Acesta a fost surprins de radar circulând cu 111 km/h și a refuzat să oprească la semnalele agenților. Potrivit surselor apropiate anchetei, atunci când polițiștii au reușit să-l oprească, bărbatul a recunoscut direct faptul că nu deține permis de conducere și că, totodată, a consumat băuturi alcoolice.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 1 iunie, în jurul orei 04.00, când polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești monitorizau traficul pe Bulevardul București. Autoturismul condus de tânăr a fost înregistrat de aparatul radar TruCAM cu viteza de 111 km/h.

Șoferul nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor și și-a continuat deplasarea prin localitățile Tătărani și Corlătești. Urmărirea s-a încheiat în apropierea râului Dâmbu, după ce acesta a intrat cu mașina pe un teren agricol, unde a fost interceptat de echipajele de poliție.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Mai mult, polițiștii au observat că acesta emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe baza probelor administrate în cauză, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. În cursul zilei de 2 iunie, acesta urmează să fie prezentat procurorilor pentru analizarea unei eventuale măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

De subliniat este și faptul că autoturismul este deținut de tânărul în cauză.