„Toată comunitatea stă în frică”: Mărturia mamei tânărului înjunghiat la Filipeștii de Pădure. Autorul, cercetat în libertate

O decizie a Tribunalului Prahova dată pe 1 iunie a scandalizat întreaga comunitate din Filipeștii de Pădure și aduce județul Prahova, din nou, în centrul atenției: un adolescent în vârstă de 16 ani este cercetat în libertate după ce l-a înjunghiat în piept pe un tânăr de 25 de ani.

Cu toate că fapta a fost încadrată ca tentativă de omor, iar polițiștii l-au reținut pe adolescentul de 16 ani pentru 24 de ore, un judecător de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a respins propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova și a decis cercetarea suspectului în libertate, sub arest la domiciliu.

Victima, înjunghiată în piept cu un cuțit

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Florești au fost sesizați, la data de 1 iunie 2026, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la producerea unui incident violent în comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un bărbat ar fi fost agresat cu un obiect tăietor-înțepător, suferind leziuni în zona toracică. Persoana vătămată a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate și efectuarea investigațiilor medicale necesare.

În cauză, cercetările au fost preluate și continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorului de caz. În urma administrării probatoriului, față de minor a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore.

Ulterior, instanța de judecată a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și a dispunerii măsurilor legale care se impun.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor.

Principalul suspect, luat de protecția socială din UK în 2016

În urmă cu 10 ani, principalul suspect al tentativei de omor și familia acestuia au ajuns în atenția publică, în perioada în care locuiau în Anglia. La momentul respectiv, minorul fusese preluat de serviciile sociale din UK după ce profesorii au sesizat că acesta are buza vânătă și au suspectat că părinții acestuia l-au agresat.

Mama minorului declara în 2016 pentru Observatorul Prahovean că acesta nu fusese agresat, ci căpătase rana după ce s-ar fi jucat cu tatăl său.

Mărturia mamei victimei

Observatorul Prahovean a stat de vorba cu Gina, mama tânărului înjunghiat pe 1 iunie. Aceasta susține că minorul care i-a atacat copilul nu este la prima faptă comisă cu violență, iar întreaga comunitate din Filipeștii de Pădure este îngrozită de ultimul să gest.

„Starea copilului meu este monitorizată de medici, încă este la terapie intensivă. Nu putem să înțelegem cum un judecător a decis cercetarea în libertate a autorului, mai ales că este cunoscut pentru comportamentul violent și alte agresiuni comise, inclusiv asupra unor fete din localitate.

Toată comunitatea stă în frică. Noi am strâns bani pentru el acum 10 ani, l-am ajutat atât pe el cât și pe familia acestuia și uitați ce a ajuns să facă.

De frică acestuia și a familiei acestuia, multe persoane care au fost victimele lui nu au depus plângere la poliție, însă ce s-a întâmplat acum este prea mult. Vă rog să ne ajutați”, a declarat mama tânărului înjunghiat pentru Observatorul Prahovean.