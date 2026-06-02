Șeful Armatei Române, audiat la DNA. Surse: generalul Gheorghiță Vlad ar fi citat într-un dosar de corupție

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a prezentat marți dimineață, 2 iunie, la Direcția Națională Anticorupție (DNA), Secția Militară, pentru a fi audiat de procurori.
Potrivit unor surse din cadrul DNA, prezența generalului la sediul instituției a fost confirmată, însă până la această oră nici DNA, nici Ministerul Apărării Naționale (MApN) nu au oferit explicații oficiale privind motivele audierii.
Generalul Gheorghiță Vlad a ajuns la DNA însoțit de avocat. Acesta nu a făcut declarații la intrarea în sediul instituției.
Conform informațiilor prezentate de Digi 24, șeful Armatei ar fi fost citat într-un dosar de corupție. Până în prezent, aceste informații nu au fost confirmate oficial de autorități.
Audierea are loc într-un context sensibil pentru Armata Română, după incidentul recent în care o dronă rusească s-a prăbușit și a explodat peste un bloc de locuințe din Galați, fără a fi fost interceptată de forțele aeriene.
Generalul Gheorghiță Vlad conduce Statul Major al Apărării din 30 noiembrie 2023, când l-a înlocuit pe generalul Daniel Petrescu. Anterior, acesta a ocupat funcția de locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, precum și poziția de locțiitor pentru operații și instrucție în cadrul aceleiași instituții.
La acest moment, nu există informații oficiale privind calitatea în care generalul Gheorghiță Vlad a fost audiat sau dacă împotriva sa au fost formulate acuzații. Ancheta este în desfășurare.