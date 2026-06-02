Galeria din Plopu a fost alături de Florin Pîrvu la cel mai important meci al sezonului. Prahoveanul poate reveni acasă

FC Voluntari, cu Florin Pîrvu pe banca tehnică, a revenit în SuperLiga României, după ce a învins cu 3-0 pe Hermannstadt, în returul sublei de baraj. Ilfovenii s-au întors în primul eșalon, după o pauză de doi ani, cu tehnicianul prahovean la conducere.

Pîrvu, fost jucător și antrenor la Petrolul, este din Plopu și a avut la meci o susținere numeroasă din comuna în care locuiește. Peste 50 de consăteni s-au aflat pe stadionul Anghel Iordănescu, ocupând un sector din peluză, unde au afișat un banner de susținere pentru antrenor.

Primarul din Plopu a mobilizat comunitatea pentru Pîrvu

Nu este pentru prima dată când Pîrvu are parte de sprijin din Plopu, primarul Adrian Bălănescu, care este văr cu Florin și un fidel susținător al acestuia, mobilizând comunitatea locală și la alte meciuri ale celor de la FC Voluntari.

Galeria din Plopu a antrenorului de 51 de ani a fost întâmpinată cu simpatie la meciul de aseară și a postat un banner vizibil în spatele porții la care s-au marcat toate cele trei goluri.

FC Voluntari a câștigat cu 3-0, prin golurile lui Babic (2) și Tolea, ultimul fiind un fotbalist împrumutat de Petrolul la echipa ilfoveană. Tolea se va întoarce la echipa care l-a trimis în liga secundă, chiar alături de antrenorul său.

Petrolul vrea să-l aducă acasă pe Florin Pîrvu

Florin Pîrvu a terminat contractul cu FC Voluntari și este curtat insistent de Petrolul, care are postul de tehnician vacant, după plecarea lui Mehmet Topal. Pîrvu a mai antrenat Petrolul în intervalul 2023-2024 și a fost dorit la echipa fanion a județului și ulterior.

FC Voluntari îi va face o ofertă de prelungire a angajamentului, mai mult ca sigur în termeni mai avantajoși decât cei precedenți, dar nu este exclus ca antrenorul să se orienteze către Petrolul, formația sa de suflet.

Discuțiile vor fi purtate și finalizate săptămâna aceasta, deoarece săptămâna viitoare este programată reunirea ploieștenilor, care trebuie să aibă antrenor principal. În cazul refuzului lui Pîrvu de a pleca de la FC Voluntari, conducerea ploieștenilor are două variante din străinătate, una din Portugalia și una din Germania.