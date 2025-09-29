Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut un PAS uriaș în Europa. Aceasta nu este doar o știre, ci o lecție vie despre patriotism, ambiție și tenacitate dată atât României, cât și altor state din Uniunea Europeană.

Democrația nu este un dat; ea se construiește pas cu pas și se protejează prin instituții puternice, conducători cu viziune și cetățeni vigilenți.

Această energie molipsitoare de care dau dovadă basarabenii ar trebui să ne fie exemplu. Hăituiți, zdrențuiți, chinuiți, ei au avut puterea, atât în interior, cât și în Diaspora, să spună STOP influenței sovietice și să aleagă calea europeana.

Noi, după atingerea unor obiective istorice majore (NATO, Uniunea Europeană), parcă ne-am pierdut suflul, ne-am plafonat și am uitat de unde am plecat. Amestecăm realizările cu autosuficiența.

În loc să ne folosim de statutul dobândit prin efort colectiv uriaș și să ne consolidăm instituțiile, infrastructura, imaginea externă și locul în organismele europene și internaționale, ne lăsăm paralizați de propagandă, de narativele rusești și de politicieni lipsiți de viziune și ambiție.

Fără o eliberare rapidă și fermă din chingile trecutului, România nu va progresa. Țara aceasta are un potențial imens care nu mai poate aștepta să fie valorificat. E timpul să ne trezim! E timpul pentru ACȚIUNE!