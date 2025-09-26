Ce faci în weekend la Ploiești. Orașul prinde viață Artown NOW

Până pe 12 octombrie 2025, Artown NOW celebrează împreună cu comunitatea rezultatele acestei ediții printr-o serie de evenimente de neratat.

- Publicitate -

Este vorba de expoziții, seri de poezie, tururi ghidate în oraș, concerte și ateliere. Evenimentele au loc la UZUC, spațiul pe care Artown NOW l-a transformat în uzină culturală, folosind industria ca suport pentru cultură.

Tema ediției din 2025 a Artown NOW este Genius Loci – Spiritul locului.

Lista evenimentelor organizate de Artown NOW în acest weekend la Ploiești: