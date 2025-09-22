Casă modulară, ridicată de Asociația Veritas pentru oameni e gata

Otilia Moncea este prahoveanca în vârstă de 44 de ani pe care viața a încercat-o din plin, însă ea nu s-a lăsat nicio secundă doborâtă. În ciuda unui destin amar, soarele, azi, a început să strălucească și pe strada acesteia. Cu sprijinul sufletelor frumoase din comunitate, Asociația Veritas pentru oameni, din Blejoi, a finalizat construcția unei case modulare în care femeia, alături de cei trei copii ai ei, să își poată duce zilele.

Practic, datorită oamenilor cu inimă mare, cel mai mare vis al Otiliei s-a împlinit. Prahoveanca își poate crește, de acum, liniștită, cei trei copii într-o locuință decentă și confortabilă.

Nu spera, nu visa, nu își închipuia că, într-un an de zile, va avea propriul cămin pe care să îl numească „acasă”. Un singur pas mai trebuie făcut pentru ca Otilia și ai săi copii să se poată bucura de liniștea noului cămin: racordarea la rețeaua de gaze, costurile ridicând-se la puțin peste 9000 de lei.

Cu multă emoție și recunoștință în glas, prahoveanca a ținut să mulțumească tuturor oamenilor de bine care au pus umărul la îndeplinirea unui vis: „O mare povară a fost luată de pe sufletul meu de mamă.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, al Asociației Veritas si al multor oameni cu inimă mare, ne-am mutat în casa pe care am visat-o demult. Copiii au acum un mediu favorabil creșterii și studiului. Credem că și aceste costuri mari de branșare vor fi acoperite și vom întâmpina iarna cu căldură în inimă și în casă. Mii de mulțumiri”, a transmis femeia.

Fericiți că au făcut încă o faptă bună și au ajutat încă patru suflete, cei de la Asociația Veritas pentru oameni, din Blejoi, mulțumesc tuturor inimilor bune și fac un ultim apel la oamenii de bună credință, dornici să pună o ultimă cărămidă la finalizarea acestui proiect.

„Am plecat la drum, în acest demers ambițios, împreună cu comunitatea prahoveană. Cu un an în urmă, Asociația Veritas Pentru Oameni vă cerea ajutorul pentru un proiect urgent: construirea unei căsuțe pentru o mămică cu trei copiii, în comuna Gornet. Acum, proiectul este aproape de finalizare și vrem să vă mulțumim tuturor pentru suport. Împreună am dovedit că suntem o comunitate unită, căreia îi pasă de semeni.

Pe lângă eforturile voluntarilor, donația terenului de către primarul comunei Gornet, domnul Nicolae Negoițescu, Asociația a ajuns la ultimul pas al realizării proiectului: racordarea proprietății la gaze și furnizarea de curent electric.

Racordarea la apă a fost deja realizată, dar costurile pentru racordarea la gaze sunt de 9720 lei. Asociația își propune să instaleze pentru încălzirea locuinței și o centrală.

Până acum, prin bunăvoința vecinilor, tânăra familie a beneficiat de curent de la aceștia, însă, speră ca și acești ultimi pași de racordare să poată asigura lumina și căldura în locuință în perioada ce urmează. De aceea, vă invităm pentru un ultim efort.

Donează și tu în contul Asociației Veritas Pentru Oameni RO85BTRLRONCRT0CT0718501, cu specificația- „Căsuța pentru Otilia”, este mesajul reprezentantului Asociației Veritas pentru oameni, Savu Isvoraș.