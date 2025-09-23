- Publicitate -

„Anotimpurile" lui Vivaldi, la filarmonica din Ploiești

Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești pregătește pentru joi, 25 septembrie, un concert superb. Acesta aduce pe scena ploieșteană două lucrări originale și îndrăgite, care s-au impus în timp prin frumusețea, expresivitatea și valoarea lor artistică.

Spectatorii vor asculta „Anotimpurile” de Antonio Vivaldi și „Serenada în Do major pentru orchestră de coarde, op. 48” de Piotr Ilici Ceaikovski, un program inedit ce îmbină exuberanța vivaldiană cu eleganța și lirismul ceaikovskian, oferind publicului o experiență artistică de neuitat.

Considerat unul dintre marii arhitecți ai romantismului muzical și recunoscut pentru forța de a uni sensibilitatea profund rusească cu limbajul universal al muzicii europene, Piotr Ilici Ceaikovski (1840-1893) a lăsat moștenire o creație ce respiră intensitate și lirism, partituri dominate de o melodică ce se împregnează adânc în suflet și în memorie și care poartă amprenta unei sincerități dezarmante. A fost atras de contraste puternice (frumos-monstruos, bine-rău, destin-libertate) pe care le-a transformat cu intensitate în pagini muzicale vibrante, încărcate de autenticitate și de emoție.

Capacitatea compozitorului de a pătrunde în psihologia personajelor și de a le contura muzical trăirile a făcut ca arta sa să rămână actuală și mereu emoționantă. Creația sa cuprinde genuri diverse, de la opere și balete la simfonii, concerte sau muzică de cameră, adevărate capodopere care au marcat istoria muzicii secolului al XIX-lea.

Joi seară, Sala „Ion Baciu” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești va fi cuprinsă de sonoritățile „Serenadei în Do major pentru orchestră de coarde op. 48”, lucrare ce a fost compusă în 1880 și prezentată pe scenă pe 30 octombrie 1881 la Sankt Petersburg, sub conducerea muzicală a lui Eduard Napravnik.

Considerată una dintre cele mai luminoare și echilibrate partituri ale lui Ceaikovski, în care se împletesc eleganța clasică și expresivitatea romantică specifică stilului său, „Serenada pentru orchestră de coarde” este definită de o scriitură rafinată și plină de noblețe, foarte apreciată în rândul muzicienilor.

Este structurată în 4 părți, cu o parte întâi „Pezzo in forma di sonatina: Allegro moderato”, caracterizată de echilibrul între rigoarea clasică și lirismul romantic, urmată de partea a doua („Valse: Moderato – Tempo di valse”) un vals grațios, delicat, elegant și plin de farmec, tipic pentru universul lui Ceaikovski, poate cea mai cunoscută secțiune a serenadei. Partea a treia, „Élégie: Larghetto elegiaco”, o mișcare meditativă și lirică, de mare sensibilitate, delicatețe și nostalgie, „sufletul” lucrării și partea a patra, „Finale (tema russo): Andante – Allegro con spirito”, ce are la bază o melodie inspirată din folclorul rus, care se încheie într-o armosferă triumfătoare.

Biletele pot fi achiziționate online aici: https://filarmonicaploiesti.ro/…/concert-simfonic…/

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
