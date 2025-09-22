Cum arăta Bdul Republicii din Ploiești după primul război mondial

Fotograful Bogdan Vasilescu a readus la viață, printr-o tehnică specială de prelucrare a imaginilor, strada care a fost transformată în Bulevardul Republicii din Ploiești.

- Publicitate -

În perioada interbelică, Calea Câmpinii era un tronson doin drumul care făcea legătura între București și orașele din Transilvani

”Inițial, era doar o stradă neîngrijită ce trecea prin mahalalele Sfântul Ioan și Sfântul Vasile, chiar și prin 1880 drumul era prost… fiind pietruit abia în perioada interbelică. Ulterior, zona s-a mai rafinat, aici aflându-se casele celor cu stare – negustori, avocati, medici” se arată în descrierea realizată de Republica Ploiești.

După Primul Război Mondial, strada a fost denumită Bulevardul Regele Ferdinand I, nume păstrat până în anii ’60 când s-a început construcția de blocuri din capătul de Nord al străzii.

Eveniment Zilier bătut de cel care l-a angajat în gospodărie, la Filipeștii de Pădure Un bărbat de 43 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost bătut de cel care l-a angajat pentru a-l...

- Publicitate -

Ulterior, strada a dispărut la începutul anilor ’80, când totul a fost demolat, cu scopul de a lărgi benzile de circulație și de a construi noi blocuri.