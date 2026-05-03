Se schimbă mentalitatea românilor: succes prin muncă, nu prin relații – Barometru INSCOP

S-au dus vremurile angajărilor pe pile. Peste 80% dintre români consideră că în ziua de azi „poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații”. Așa arată datele celui mai recent barometru INSCOP, care a analizat valorile umane în societatea românească.

Studiul a testat opinia românilor față de 12 valori descrise printr-o serie de afirmații, față de care participanții la sondaj și-au putut exprima acordul total sau parțial, respectiv dezacordul total sau parțial.

Datele barometrului au fost culese între 1 si 7 aprilie, prin interviuri telefonice, pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă a fost de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Ce valori cred românii că domină societatea

Potrivit cercetării, românii descriu societatea ca fiind dominată de bani și statut.

Peste 48% dintre participanții la sondaj consideră că în România de astăzi, oamenii apreciază mai mult banii și statutul. 20,4% menționează familia și relațiile, 9,5% stabilitatea, 9,4% credința și tradițiile, iar 8,7% libertatea personală.

Întrebați în ce măsură cred că e mai important să fii descurcăreț decât corect, procentul celor care sunt de acord cu această afirmație și al celor care cred contrariul sunt aproape egale.

Directorul general INSCOP, Remus Ștefureac, comentează într-o postare pe Facebook că e chiar sănătos să ne facem relații.

”Nu e niciun păcat să îți faci relații; dimpotrivă; poate învățăm să le scoatem din cap asta copiilor noștri; în țările dezvoltate, democratice, capacitatea de a-ți face relații sănătoase și a le crește este încurajată, fiind esențială pentru spiritul antreprenorial.”, a scris Remus Ștefureac.