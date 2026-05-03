Sindicalist din Educație: „Greva generală din învățământ va avea loc sigur, în ciuda crizei politice”

George Purcaru, vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat duminică, 3 mai, la emisiunea Info Edu, că greva generală din Educație va avea loc „sigur”, în ciuda crizei politice, subliniind că Parlamentul rămâne un partener de dialog.

„Greva generală va avea loc sigur. Parlamentul este în vigoare indiferent ce se va întâmpla la Guvern. Prin urmare, avem cu cine discuta”, a declarat George Purcaru.

Sindicatele din învățământ pregătesc declanșarea grevei generale la finalul lunii mai. Profesorii sunt consultați în această perioadă, prin referendum, dacă susțin organizarea unei greve generale pe 25 mai, precedată de o grevă de avertisment în data de 18 mai.

Potrivit vicepreședintelui FSLI, „în calendarul protestelor a fost stabilit cu cel puțin șase luni în urmă, după ce sindicatele au constatat lipsa unor măsuri din partea guvernanților pentru corectarea problemelor generate de legea 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

În același timp, Simion Hăncescu, președintele FSLI, a declarat, pe 29 aprilie, că actualul context politic ar putea influența decizia cu privire la declanșarea grevei generale în rândul personalului din învățământ. „Nu ne putem permite să atragem oamenii într-o grevă generală și să nu avem cu cine sta de vorbă”, a transmis Hăncescu.