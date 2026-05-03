Imagini spectaculoase cu zăpada proaspăt așternută la Vârful Omu, în Bucegi

Sergiu Olteanu, meteorolog la stația meteo de la Vârful Omu, a transmis în direct imagini superbe cu zăpada proaspăt așternută în Masivul Bucegi.

Filmarea, realizată la peste 2.500 de metri altitudine, a fost apreciată de zeci de internauți în doar câteva ore. Peisajul de iarnă surprins la început de mai arată încă o dată cât de spectaculoasă și imprevizibilă poate fi vremea la altitudine.

Sergiu Olteanu este unul dintre meteorologii care lucrează la stația de la Vârful Omu, unde accesul nu este deloc ușor. Drumul de acasă până la stația meteo poate dura aproximativ trei ore vara și chiar șase ore iarna, după cum acesta a povestit în mai multe interviuri acordate presei.

