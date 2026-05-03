Mehmet Topal a chemat întăriri de la Istanbul. Cine susține azi Petrolul, în meciul cu UTA

Petrolul trebuie să obțină toate cele trei puncte puse în joc, în partida cu UTA, programată azi, de la ora 18.15, pe stadionul Ilie Oană. Victoria este o condiție esențială pentru ca echipa să păstreze șanse reale de a rămâne în SuperLiga României chiar și fără baraj.

- Publicitate -

Dincolo de conotația sportivă, pentru Mehmet Topal va fi un meci special. Asta pentru că familia lui a venit ieri de la Istanbul și va asista, în premieră, de pe stadion, la un meci al echipei pe care o antrenează fostul internațional turc.

Fiul lui Mehmet Topal joacă la Beșiktaș

Soția Selda și fiul Mehmethan vor fi diseară în tribună. Topal junior a fost și la antrenamentul de ieri și a efectuat o ședință individuală de pregătire. Mehmethan are 14 ani și e mijlocaș defensiv la Beșiktaș. Puștiul ține însă cu Galatasaray și antipatizează Fenerbahce, adică exact echipa la care tatăl său a jucat șapte ani.

- Publicitate -

Mehmet Yopal este singurul fotbalist turc care a câștigat trofee cu toate cele trei mari echipe din Istanbul – Fenerbahce, Galatasaray și Beșiktaș, dar a fost campion și cu Istanbul Bașaksehir, echipa preferată a președintelui Erdogan.

Mehmethan a preferat să-și înceapă cariera la Beșiktaș, deoarece aceasta are cea mai bună Academie din Turcia. Deși încă junior, Topal jr. are un fizic impresionant și alura tatălui său.

Soția antrenorului face numeroase acte de caritate

Soția lui Topal, pe nume Selda Duman, este cunoscută în Turcia pentru actele de caritate pe care le face. Ea şi-a o parte din câştigurile spre o fundaţie care luptă cu bolile renale. În plus, Selda și Mehmet ajută un azil de bătrâni din Istanbul. Cei doi sunt împreună din 2010, relația lor evoluând într-un ritm alert.

- Publicitate -

“Eu şi Mehmet eram prieteni foarte apropiaţi şi confidenţi de patru ani, până să ajungă la Galatasaray. Când a devenit clar că va pleca în Spania, m-a surprins şi mi-a spus că vrea să se căsătorească. Totul s-a întâmplat într-o săptămână. Familia mea era la casa de vacanţă, el m-a rugat să-i sun şi a spus: Nu vreau să merg singur în Spania, vreau să te iau cu mine, dar numai dacă vrei şi tu! Şi i-am spus: Desigur că voi veni! M-a cerut luni, ne-am logodit miercuri şi ne-am căsătorit duminică”, a povestit ea în presa turcă.

Soția și fiul lui Topal au fost prezenți la Ploiești, la investirea acestuia în 2024, dar nu au asistat niciodată la un meci al Petrolului. Ei urmăresc partidele online, atunci când sunt la Istanbul.