Fără săli de jocuri de noroc la bloc, în Brașov. Unde vor mai putea funcționa și cât vor plăti

Consilierii locali din Brașov au aprobat săptămâna aceasta un regulament care restricționează sever activitatea jocurilor de noroc în oraș. Sălile de slot-machine și video-loterie nu vor mai putea funcționa la parterul blocurilor din cartiere, ci doar în hoteluri de minimum 4 stele sau în centre comerciale cu o suprafață utilă de cel puțin 5.000 de metri pătrați.

„Obiectivul meu a fost ca în zonele rezidențiale, de cartiere, să nu mai poată să funcționeze așa ceva. Condițiile care au fost puse acolo au fost foarte bine analizate — vor putea să funcționeze doar într-un regim foarte strict, controlat, într-un hotel de 4 sau 5 stele sau într-un centru comercial cu o suprafață utilă mai mare de 5.000 de metri. Lucrurile astea răspund unor necesități”, a declarat primarul Brașovului, George Scripcaru, citat de Observatornews.

Regulamentul interzice, de asemenea, amplasarea oricărei săli de jocuri de noroc în raza de 400 de metri față de școli, biserici, spitale, gări sau autogări. Publicitatea pentru astfel de activități este și ea interzisă. Excepție fac agențiile loto și pariurile sportive, care pot funcționa la parterul blocurilor doar cu acordul prealabil al asociației de proprietari și fără aparate slot-machine sau video-loterie.

Taxele de autorizare sunt substanțiale: 500 lei/mp/an pentru agențiile loto și pariuri sportive, cu un minim de 25.000 lei/an per locație, respectiv 1.000 lei/mp/an pentru jocurile de noroc tradiționale, cu un minim de 250.000 lei/an per locație.

În prezent, în Brașov activează 19 operatori licențiați, cu 33 de săli de jocuri de noroc, 57 de agenții de pariuri și 20 de locații loto, totalizând peste 600 de angajați în sectorul privat, la care se adaugă 80 de persoane angajate de Loteria Română.