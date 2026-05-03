Ce poți face duminică în Ploiești și împrejurimi: teatru, petreceri și evenimente speciale

Vremea se anunță însorită astăzi, ultima zi din minivacanța de 1 mai, iar Observatorul Prahovean vă propune câteva variante de petrecere a timpului liber.

F1 Watch Party la Autoklass Audi Ploiești

Pentru pasionații de Formula 1, pe 3 mai are loc deschiderea seriei F1 Watch Party la Autoklass Audi Ploiești, pe strada Ștrandului nr. 61A. Accesul este de la ora 19:00, cu ecran gigant, DJ și atmosferă de watch party pentru Miami Grand Prix. Detalii aici:

Casa Seciu: muzică live și ieșire în aer liber

La Casa Seciu, duminică este ultima zi din programul special de 1–3 mai. De la ora 14:00 cântă Dragoș Gabriel Orchestra, iar evenimentul include atmosferă de terasă, live cooking BBQ, vinuri și băuturi estivale. E o variantă bună pentru prânz sau după-amiază în afara orașului.

Lacul Verde Resort / SOLE Garden: BianK Party

La Lacul Verde Resort, la SOLE Garden, este anunțat evenimentul BianK Party, duminică, 3 mai, cu acces de la ora 12:00. Organizatorii menționează locuri limitate și rezervare obligatorie în avans.

Spectacole la Teatrul Toma Caragiu

La Teatrul de Animație Imaginario este programat spectacolul „Cartea Junglei”, duminică, 3 mai, de la ora 11:00. Este una dintre cele mai bune opțiuni pentru familiile cu copii.

Tot la Teatrul Toma Caragiu, de la ora 18:30, este programat spectacolul „Floare de cactus”. Atenție: pe site-ul teatrului apare ca sold out, deci merită verificat doar dacă apar locuri eliberate sau rezervări neconfirmate.

Muzeele sunt deschise în Ploiești

Muzeele din Ploiești pot fi vizitate duminică, 3 mai, în intervalul 09:00–17:00, cu ultima intrare, în general, la 16:30. O variantă bună pentru interior: Muzeul Ceasului, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie sau Muzeul Județean de Științele Naturii.

Pentru pasionații de filme, în programul Cinema City AFI Ploiești sau Cinema City Shopping City Ploiești apar filme precum „You, Me & Tuscany”, „Project Hail Mary” și alte producții recente.