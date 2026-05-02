Bolojan, atac la Hidroelectrica: bonusuri de 180.000 de euro în loc de prețuri mici

Premierul Ilie Bolojan acuză Hidroelectrica de lipsa investițiilor în baterii de stocare a energiei și susține că, dacă astfel de sisteme ar fi fost montate lângă baraje, prețurile pentru consumatori ar fi putut fi cu 20–30% mai mici. Declarațiile au fost făcute într-un videoclip publicat pe Facebook care poate fi urmărit la finalul articolului.

Într-un videoclip publicat sâmbătă pe Facebook, premierul a afirmat că, în ultimii ani, compania a făcut puține investiții și a preferat să obțină profituri, în loc să dezvolte capacități de stocare lângă baraje.

„Hidroelectrica, în acești ani, a făcut puține investiții, preferând să obțină profituri. Dacă, lângă fiecare baraj aflat pe cursul apei, nu în zona montană, am fi montat, încă de acum unu-doi ani, baterii de stocare, astfel încât toată producția din orele de prânz să fie stocată și eliberată seara, acest lucru ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica și prețuri cu 20–30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățeni”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit Antena 3 CNN.

Acuzații privind bonusurile de performanță

Premierul a mai susținut că, în locul investițiilor în stocare, ar fi fost preferată acordarea unor bonusuri de performanță în valoare de 150.000 – 180.000 de euro, pe lângă salariile deja mari.

Bolojan afirmă că investițiile în baterii ar fi redus spațiul pentru tranzacționarea energiei pe piețele zilnice, ceea ce, în opinia sa, ar fi dus la scăderea prețului energiei.

„Un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public prin lipsa investițiilor”, a transmis premierul.

Hidroelectrica a semnat abia recent un contract pentru stocare

Potrivit sursei citate, Hidroelectrica a semnat, pe 22 aprilie, un contract pentru o finanțare nerambursabilă de 43,37 milioane de lei, prin Fondul pentru Modernizare, pentru un proiect de stocare cu baterii la Porțile de Fier II.

Conducerea companiei a transmis atunci că stocarea energiei devine o necesitate, în contextul creșterii producției din surse regenerabile și al nevoii de echilibrare a sistemului energetic.