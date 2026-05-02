Victima avalanșei din Bucegi era angajat al ISU Brașov. Dan Colniceanu avea 35 de ani

Locotenent-colonelul Dan Colniceanu, angajat al ISU Brașov, și-a pierdut viața în avalanșa produsă pe Valea Coștilei, în Munții Bucegi. Avea 35 de ani și era considerat unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului.

Anunțul a fost făcut de ISU Brașov, care a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea colegului lor.

A lucrat 12 ani în cadrul ISU Brașov

Potrivit ISU Brașov, locotenent-colonelul Dan Colniceanu era absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri, și și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți.

Acesta a fost încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov și era considerat unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului.

Reprezentanții ISU Brașov îl descriu drept un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care l-au cunoscut.

Muntele a fost marea sa pasiune

În mesajul transmis public, colegii săi au arătat că muntele a fost marea pasiune a lui Dan Colniceanu, locul pe care l-a iubit și respectat.

„Muntele a fost marea sa pasiune, locul pe care l-a iubit enorm și unde și-a găsit mereu echilibrul, puterea și chemarea. Tot muntele, locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost și ultimul drum”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.

ISU Brașov a transmis condoleanțe familiei și a precizat că plecarea acestuia lasă un gol imens în sufletele colegilor și ale tuturor celor care l-au cunoscut.

Avalanșa s-a produs pe Valea Coștilei, în Masivul Bucegi, zonă aflată în apropierea orașului Bușteni. Dan Colniceanu făcea parte dintr-un grup aflat la schi off-piste, potrivit informațiilor transmise inițial de Salvamont. Detalii aici: