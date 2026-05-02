Ce i-a cerut o femeie din Ploiești lui Mehmet Topal înaintea meciului cu UTA. Turcul a fost asaltat de fani

Petrolul întâlnește UTA, duminică, de la ora 18.15, pe teren propriu, un meci care poate fi decisiv în ecuația calificării. Înaintea partidei de pe stadionul Ilie Oană, antrenorul Mehmet Topal a fost invitat, alături de Marco Dulca la magazinul oficial al clubului pentru o sesiune de autografe.

Turcul a fost asaltat de fani, în jur de 200 de suporteri participând la întâlnire. Mulți dintre ei s-au pozat cu fostul internațional și au transmis mesaje de încurajare. O femeie trecută de prima tinerețe, îmbrăcată cu tricoul Petrolului, a avut un mesaj ferm pentru antrenorul echipei. “Don’t go again! (Nu pleca din nou!)”, i-a transmis antrenorului, care a zâmbit la auzul vorbelor ei.

Mesaj ferm pentru Topal: “Nu pleca din nou!”

Mehmet Topal este la al treilea mandat la Petrolul, care e și cel mai greu, având dificila misiunea de a salva echipa de la retrogradare. Turcul crede că echipa a depășit șocul evoluției slabe din meciul cu FCSB și va avea o altă față contra arădenilor. „Suntem pregătiți să luăm punctele, pentru a ne face viața mai ușoară. Zi și noapte ne gândim că trebuie să scăpăm și de baraj, este scopul nostru în perioada următoare. E adevărat că victoria celor de la Csikszereda ne-a încurcat puțin calculele, dar în mare parte depindem de noi. Ar fi greșit să ne bazăm pe jocul rezultatelor”, a punctat acesta.

Turcul nu-și va asuma experimente în ultimele etape

Antrenorul Petrolului a mărturisit că, deși urmărește atent evoluția jucătorilor tineri de la echipa a doua a clubului, nu îți va asuma riscul de a face experimente. „Suntem sub presiune și nu ar fi bine nici pentru noi nici pentru ei să forțăm lucrurile acum. Sunt fotbaliști de calitate acolo, va veni și timpul lor, dar acum scopul nostru este să scăpăm de emoții”, a mai afirmat tehnicianul de 41 de ani.

Singura problemă de lot este absența lui Marco Dulca, care este suspendat. În lot se regăsesc atât Danel Dongmo, care n-a jucat niciun minut de la venirea lui Topal, cât și Alin Boțogan, revenit după o accidentare.

Ultima întâlnire dintre cele două echipe s-a terminat cu victoria celor de la UTA, scor 1-0, gol Alin Roman în prelungirile partidei.

