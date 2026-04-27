Eveniment pentru fanii Formula 1 la Ploiești: ofertă 1+1 și tombolă caritabilă pentru Carina

Fanii Formula 1 din Ploiești sunt invitați la un eveniment dedicat pasionaților de motorsport, unde cursa va putea fi urmărită pe ecran gigant, într-o atmosferă de petrecere. Organizatorii au pregătit și o ofertă specială pentru participanți, dar și o tombolă caritabilă pentru o cauză umanitară.

Evenimentul, care va avea loc duminică, 3 mai, promite o experiență completă pentru iubitorii sporturilor cu motor, combinând vizionarea cursei cu socializarea și activități interactive.

Ofertă specială: 1+1 la 150 de lei

Participanții pot beneficia de o ofertă promoțională de tip 1+1, disponibilă pentru bilete achiziționate în avans.

Două persoane pot participa la eveniment pentru doar 150 de lei, în limita locurilor disponibile.

Organizatorii spun că oferta este valabilă pentru o perioadă limitată și se adresează celor care vor să vină alături de prieteni sau familie pentru a trăi atmosfera unei curse de Formula 1 într-un cadru festiv.

Tombolă caritabilă pentru Carina

În cadrul evenimentului va fi organizată și o tombolă caritabilă destinată sprijinirii Carinei, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” și jucătoare de handbal la CS Câmpina.

Adolescenta a fost diagnosticată cu sarcom la coapsa stângă și urmează un tratament complex, care include chimioterapie, intervenții chirurgicale și o perioadă lungă de recuperare.

Participarea la tombolă se face prin donație, iar premiul pus în joc este unul spectaculos: un test drive cu un Audi Q5 Sportback.

Organizatorii transmit că evenimentul este gândit ca o experiență de comunitate, în care fanii motorsportului, familiile și grupurile de prieteni pot petrece împreună o seară specială.

Biletele sunt disponibile AICI