Ploieștenii se plâng de problemele din parcul de la Sala Sporturilor: „Toaleta e nefuncțională, iar apa potabilă lipsește”(VIDEO)

O toaletă publică din parcul de la Sala Sporturilor din Ploiești, deși este semnalizată în mai multe puncte din parc, este nefuncțională. Oamenii, ieșiți la relaxare în aceste zile călduroase, constată că nu o pot folosi.

- Publicitate -

„Cu ocazia asta poate vede domnul primar toaleta publică de la Sala Sporturilor, care este nefuncțională, deși este semnalizată în tot parcul. Odată ajuns la ea, surpriză: nu merge”, a spus un ploieștean, care ne-a trimis și imagini cu toaleta nefuncțională, în ciuda numărului mare de localnici care ajung în parc.

Pe lângă această problemă, cititorul a reclamat și lipsa unor facilități de bază într-o zonă intens circulată.

- Publicitate -

„În parc nu există niciun punct de unde vizitatorii să poată lua apă potabilă, lucru resimțit mai ales de cei care fac sport sau petrec mai mult timp în aer liber. În același timp, băncile sunt puține, în special în zonele umbrite, unde ar fi cel mai mare nevoie de ele în zilele călduroase.”

Zona Sălii Sporturilor este unul dintre cele mai frecventate spații de agrement din Ploiești.