Criză politică în creștere: președintele convoacă liderii coaliției la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat partidele din coaliția de guvernare la consultări la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor politice din ultimele zile și al riscului declanșării unei crize guvernamentale.

- Publicitate -

Întâlnirea are ca scop clarificarea situației politice și identificarea unor soluții pentru menținerea stabilității guvernamentale, după conflictul deschis dintre partidele aflate la guvernare.

Potrivit digi24.ro, consultările au loc într-un moment tensionat pe scena politică, după ce miniștri ai unui partid din coaliție au lipsit de la ședința de guvern, gest interpretat drept un semnal de ruptură în relația dintre partenerii de guvernare.

- Publicitate -

La discuțiile de la Cotroceni sunt așteptați liderii principalelor partide din coaliție, iar agenda include evaluarea situației actuale, stabilirea pașilor următori și menținerea funcționării guvernului.

Surse politice au precizat că întâlnirea ar putea viza și scenarii privind restructurarea guvernului sau chiar organizarea de alegeri anticipate, în cazul în care tensiunile nu vor putea fi depășite.