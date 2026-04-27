Scandal la un local din Românești: o persoană a ajuns la spital după un conflict degenerat

Un conflict izbucnit duminică seară, 26 aprilie, la un local din satul Românești, comuna Bărcănești. Acesta a necesitat intervenția forțelor de ordine, după ce situația a degenerat în violențe.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, incidentul a fost semnalat în jurul orei 19:30, printr-un apel la Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

La fața locului au intervenit în scurt timp polițiști din cadrul Secției nr. 3 Blejoi, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și de jandarmi, pentru gestionarea situației.

Din primele verificări a reieșit că un grup de persoane a devenit recalcitrant, nemulțumit de modul în care personalul unității își desfășura activitatea. Tensiunile au escaladat, iar în momentul în care alte persoane au încercat să intervină pentru calmarea conflictului, s-a ajuns la acte de violență.

În urma incidentului, o persoană a fost rănită și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Forțele de ordine au reușit să aplaneze conflictul și să restabilească ordinea publică. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii incidentului și pentru a lua măsurile legale care se impun.

În urma cercetărilor efectuate, șase persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri.

„În baza probatoriului administrat, față de trei persoane cu vârste cuprinse între 22 și 36 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați unității de parchet competente în vederea analizării oportunității luării unor alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor evenimentului și luarea măsurilor legale în consecință”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.