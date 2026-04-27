Strada Take Ionescu, din centrul Ploieștiului, intră în reparații. Parcarea interzisă

Începând de luni, 27 aprilie, și până pe 1 mai, șoferii nu vor mai putea parca pe strada Take Ionescu din centrul municipiului Ploiești, din cauza lucrărilor de reparații ale carosabilului.

Restricția vizează tronsonul cuprins între Hotelul Central și Biserica Sfinții Împărați, una dintre arterele circulate din zona centrală a orașului.

Măsura a fost instituită de municipalitate pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de reparații ale covorului asfaltic.

Potrivit autorităților locale, lucrările vor fi executate de asocierea de firme S.C. Drum Concept S.R.L. – lider al asocierii, S.C. Alpenside S.R.L. – asociat și S.C. Terra Gaz Construct S.R.L. – asociat.

Municipalitatea face apel la conducătorii auto să elibereze zona pentru a evita blocajele și întârzierile în execuția lucrărilor.

„Pentru buna desfășurare a lucrărilor respective, adresăm rugămintea conducătorilor auto să nu parcheze autovehiculele în zona străzii Take Ionescu, începând cu data de 27.04.2026”, au transmis reprezentanții administrației locale.