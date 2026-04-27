27 aprilie, ziua în care Ploieștiul s-a despărțit de cel mai mare antrenor din istoria Petrolului. Cum a ajuns Americanul să schimbe destinul „galben-albaștrilor”

27 aprilie 1993 este data la care Ploieștiul, Petrolul și întreg fotbalul românesc s-a despărțit de Ilie Oană. Cel mai de succes antrenor din istoria echipei fanion a județului a murit la 74 de ani, lăsând în urmă un record care va fi greu de egalat vreodată.

Ilie Oană a petrecut peste 30 de ani la Petrolul, din 1937 până în 1951, ca jucător, și în trei mandate, ca antrenor: 1952-1964, 1968-1969 și 1971-1973.

El i-a promovat pe „găzari” în prima divizie, în 1953, a condus Petrolul către cucerirea primelor două titluri, în 1958 și 1959, dar și a Cupei României, în 1963. A fost antrenorul echipei naționale, iar, pe lângă Petrolul, le-a mai pregătit pe Panserraikos (Grecia), Politehnica Iași, Universitatea Craiova sau Gloria Buzău.

Ilie Oană s-a născut la sud de Chicago

Ilie Oană s-a născut în Statele Unite, la Indiana Harbor, mai jos de Chicago, părinții săi refugiindu-se acolo din cauza Primului Război Mondial. Când Ilie avea 4 ani, ei s-au întors în România și s-au stabilit la Sibiu. Acolo, în Transilvania, a început Oană să dea cu piciorul în minge, la echipa locală Șoimii. Toți din generația sa îi spuneau „Americanul”, pentru că era născut peste Ocean.

Ca fotbalist, Ilie Oană a fost un mijlocaș bunicel. A debutat la Șoimii Sibiu și apoi a ajuns la Juventus București (actuala Petrolul). Americanul a prins și două meciuri la națională, unul în 1939, cu Ungaria, și al doilea în 1948, cu Polonia. Ambele remize.

Mult mai celebru a fost Ilie Oană ca antrenor. El a construit marea echipă a Petrolului, care a luat titlurile în 1958 și 1959. O echipă cu Mircea Dridea, frații Munteanu, Tabarcea, Fronea, Babone sau Sfetcu.

Punea accent pe promovarea tinerelor talente

Ilie Oană a fost unul dintre primii antrenori din România care s-a bazat pe promovarea tinerelor talente. A fost genul de antrenor calm, cu simț pedagogic. Rar putea fi văzut nervos și chiar atunci când certa pe cineva o făcea părintește și constructiv. Ilie Oană a fost un constructor de echipe, un tip curajos, a cărui principală idee era să formeze jucători corecți. Acest lucru i-a adus respectul tuturor, majoritatea fotbaliștilor privind-l ca pe un tată.

Deși cariera sa este legată fundamental de Petrolul, Ilie Oană a pus umărul și la formarea Craiovei Maxima, în scurtul mandat pe care l-a avut acolo în 1978. El i-a promovat ca titulari pe Țicleanu, Ungureanu și Cămătaru.

Ilie Oană l-a promovat pe Mircea Lucescu la națională

El a fost și selecționer al României, între 1965 și 1967, unde l-a avut ca secund pe viitorul mare antrenor Ștefan Kovacs. În timpul mandatului său, naționala a câștigat 11 meciuri și a pierdut 8.

Oană l-a promovat în prima reprezentativă pe Mircea Lucescu, în 1966, pe când acesta avea 21 de ani și juca în liga secundă la Știința București. De altfel, Ilie Oană a fost unul dintre primii oameni care l-au influențat pe regretatul antrenor, decedat la 7 aprilie 2026.

Ilie Oană s-a retras brusc din activitate, în 1980. Ultime echipă pe care a antrenat-o a fost Gloria Buzău. Ulterior, el a intrat în Comisia Tehnică a FRF, modelând cariera multor antrenori.

Stadionul din Ploiești îi poartă numele din 1990

„N-am să uit că fotbalul a dat un rost adevărat vieții mele și că toate sacrificiile pentru el au meritat să fie făcute. Spun asta într-o perioadă în care, din păcate, mulți sunt tentați, la cea mai mică insatisfacție, să vorbească urât despre fotbal. Mi se pare că așa ceva a devenit chiar o modă. Măcar dacă o astfel de atitudine ar fi trecătoare ca și moda”, a fost una dintre declarațiile sale care au rămas în istorie.

Din 1990, stadionul din Ploiește poartă numele lui Ilie Oană, îar în curtea arenei este amplasat un bust al marelui antrenor. Ilie este pe locul al doilea în ierarhia tehnicienilor de club, ca număr de meciuri în prima ligă, după Florin Halagian. Acesta a adunat, ca antrenor în Liga 1, 923 de meciuri, iar pe poziția secundă vine Ilie Oană, cu 572 de partide.