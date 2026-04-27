9 echipe de liceeni din Prahova, în semifinala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” organizată de CONAF

Nouă echipe de liceeni din județul Prahova își vor prezenta ideile de afaceri miercuri, 29 aprilie 2026, la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, în cadrul semifinalei județene a competiției „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” IV, program național dedicat dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor.

Competiție pentru viitorii antreprenori

Semifinala județeană este organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – Sucursala Prahova și face parte dintr-un program național implementat în 30 de județe, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor, având Banca Națională a României (BNR) ca partener strategic.

Programul a ajuns la cea de-a patra ediție și urmărește să ofere liceenilor un cadru în care să își testeze ideile, să își dezvolte gândirea critică și să își construiască încrederea necesară pentru a face primii pași în mediul de business.

9 echipe din Prahova intră în competiție

La evenimentul de la Ploiești vor participa 9 echipe formate din 4–6 liceeni, care vor prezenta planuri de afaceri elaborate în urma orelor de educație antreprenorială desfășurate începând cu luna octombrie 2025.

Ideile de business vor fi evaluate de un juriu format din antreprenori și profesioniști cu experiență, care vor analiza fezabilitatea proiectelor, modul de implementare, coerența planurilor, capacitatea de lucru în echipă și calitatea prezentării.

Echipa clasată pe primul loc va obține calificarea în finala națională din București, unde elevii vor avea ocazia să interacționeze cu antreprenori de top și să participe la sesiuni de mentorat.

Peste 1.100 de liceeni implicați în program

Până în prezent, aproximativ 1.100 de liceeni din Prahova au beneficiat de sesiuni aplicate de educație antreprenorială, susținute de 16 antreprenori locali, implicați activ în formarea unei noi generații orientate către inițiativă și responsabilitate economică.

Organizatorii consideră că educația antreprenorială nu înseamnă doar dezvoltarea unor competențe de business, ci și formarea unei mentalități bazate pe curaj, responsabilitate și capacitatea de a transforma ideile în realitate.

Acces liber la eveniment

La semifinala județeană vor participa reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului educațional și antreprenorial, profesori coordonatori și elevi implicați în program. Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile.

