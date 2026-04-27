Schimbări la reînnoirea cărții de identitate: certificatul de naștere nu va mai fi necesar

Românii care își vor reînnoi cartea de identitate nu vor mai fi obligați să prezinte certificatul de naștere la depunerea dosarului. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Oana Gheorghiu, care a explicat că măsura face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice.

Potrivit autorităților, eliminarea obligativității prezentării certificatului de naștere la reînnoirea cărții de identitate este posibilă datorită interconectării bazelor de date ale instituțiilor statului. Astfel, informațiile necesare vor putea fi verificate direct în sistem, fără a mai fi solicitate documente suplimentare de la cetățeni.

„S-a discutat cu Ministerul Afacerilor Interne, s-a comunicat către către toate punctele în care se emit cărțile electronice de identitate și acest document nu mai este solicitat”, a explicat vicepremierul la digi24.ro.

Măsura se aplică în special în situațiile în care datele persoanei sunt deja înregistrate în evidențele oficiale și nu au intervenit modificări privind starea civilă.

Chiar dacă certificatul de naștere nu va mai fi cerut la dosar în majoritatea cazurilor, cetățenii vor trebui în continuare să prezinte: cererea pentru eliberarea cărții de identitate, actul de identitate anterior, documente privind adresa de domiciliu (după caz) și dovada achitării taxei, dacă aceasta este aplicabilă.