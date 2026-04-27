UDMR nu va vota moțiunea de cenzură PSD – AUR. Anunțul ministrului Cseke Attila

UDMR nu va susține moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan și exclude participarea într-un executiv susținut de AUR. Anunțul a fost făcut luni, 27 aprilie, de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, potrivit digi24.ro.

Cseke Attila a susținut că inițierea unei moțiuni reprezintă un drept constituțional al opoziției, însă a precizat ferm poziția UDMR în această privință.

„Este o prerogativă constituțională a oricărei opoziții și vedem procedural ce se va întâmpla când se introduce, când se supune votului. UDMR nu va vota această moțiune”, a spus el. Ministrul a reiterat că UDMR nu poate susține, în nicio formă, o guvernare sprijinită de AUR: „Ceea ceea ce este sigur este că UDMR nu poate fi cu o susținere AUR la guvernare. Asta am spus și o reiterăm din nou. Deci UDMR nu poate fi într-un guvern care ar fi votat de AUR, instituțional”, a precizat Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării a evitat un răspuns direct când a fost întrebat dacă vede posibilă formarea unui guvern PSD–AUR: „Nu dorim să ne pronunțăm.”

Reamintim faptul că, luni, 27 aprilie, Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au susținut, luni, o declarație comună în Parlament și au anunțat că formațiunile politice din care fac parte vor depune împreună o moțiune de cenzură.

La scurt timp după anunțul celor doi lideri PSD și AUR, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a catalogat acțiunea PSD și AUR drept „culmea iresponsabilității”.