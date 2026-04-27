Moțiune de cenzură comună PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

În timp ce președintele Nicușor Dan a invitat la discuții liderii fostei Coaliții, reprezentanți ai PSD și AUR se pregătesc de o moțiune comună. Anunțul a fost făcut, luni, 27 aprilie, de Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR).

Doi dintre liderii PSD și AUR, Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR), au susținut, luni, o declarație comună în Parlament. Aceștia au anunțat că cele două partide din care fac parte vor depune împreună o moțiune de cenzură, săptămâna viitoare, cu scopul de a demite Guvernul Bolojan.

Cei doi au anunțat că lucrează la „partea tehnică” pentru o moțiune comună. „Noi vă anunțăm că am declanșat demersul tehnic de a scrie această moțiune”, a susținut Peiu.

Cei doi au făcut apel și la ceilalți parlamentari din Opoziție să se alăture acestui demers. Peiu a mai susținut că obiectivul AUR este să se ajungă la alegeri anticipate.

„Orice colaborare parlamentară este binevenită. Deocamdată avem această primă discuție”, a mai susținut Peiu.

În timpul declarațiilor au existat însă, abordări diferite din partea celor doi reprezentanți de la PSD și AUR. Întrebat dacă demersul deschide ușa spre o viitoare guvernare PSD – AUR, Marian Neacșu a susținut că: „Orice drum începe cu primul pas”.

Petrișor Peiu a susținut, însă, că s-a discutat doar despre moțiunea de cenzură și că liderii AUR și PSD nu au discutat încă despre ipoteza formării unei majorități parlamentare.

Liderii PSD se reunesc luni, de la ora 14.00, ca să decidă dacă depun moțiune de cenzură, au declarat surse politice, potrivit Antena 3. Întâlnirea are loc după întâlnirea de la Cotroceni unde președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR.