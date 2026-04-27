Fabrică din Măgureni închisă de Garda de Mediu. Funcționa fără autorizație de mediu

O societate care își desfășura activitatea în satul Cocorăștii Caplii, comuna Măgureni, a fost sancționată de comisarii Gărzii de Mediu Prahova cu o amendă în valoare de 60.000 de lei, după ce a fost descoperită funcționând fără autorizație de mediu.
În urma unui control efectuat la punctul de lucru al operatorului economic, inspectorii au constatat că firma desfășura activități de fabricare a plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic, corespunzătoare codului CAEN 2221, fără a deține actele de reglementare prevăzute de legislația în vigoare.
Potrivit prevederilor Ordinului nr. 1798/2007, desfășurarea unor astfel de activități este condiționată de obținerea autorizației de mediu, document obligatoriu care stabilește condițiile în care operatorii economici pot funcționa fără a afecta mediul înconjurător.
Pe lângă sancțiunea contravențională aplicată, comisarii Gărzii de Mediu Prahova au dispus și măsura sistării activității până la intrarea în legalitate, respectiv până la obținerea autorizației de mediu.