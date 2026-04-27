Noi asfaltări pe DN1-Centura de Vest a Ploieștiului. Trafic de coșmar

Se circulă bară la bară luni după amiază pe DN1-Centura de Vest a Ploieștiului, pe sensul de mers spre Brașov, între giratoriul de la Lukoil și cel de la Strejnicu.

- Publicitate -

Cauza ambuteiajului o reprezintă lucrările efectuate de CNAIR în această perioadă la carosabil.

Vă reamintim că și săptămâna trecută traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate pe Centura de Vest a Ploiești, tot pe sensul spre București, în zona cartierului Mitică Apostol, din cauza unor lucrări similare executate de CNAIR.