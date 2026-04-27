Zona de fitness din Parcul Regele Mihai I (Sala Sporturilor), reabilitată. Aparatele de pe insulă sunt din nou funcționale

Luni, 27 aprilie 2026, zona de fitness amplasată pe insula din Parcul Regele Mihai I, cunoscut de ploieșteni drept Parcul de la Sala Sporturilor, a fost reabilitată și este din nou funcțională. Lucrările au vizat înlocuirea completă a pardoselii, reamenajarea spațiului și pregătirea acestuia pentru activități de mișcare în aer liber.

Autoritățile au anunțat că, în cursul zilei de marți, echipele de intervenție vor efectua ultimele operațiuni de curățare și igienizare a noii platforme, astfel încât zona să poată fi utilizată în condiții optime.

Reabilitarea vine după ani în care spațiul a fost considerat un pericol public de către mulți ploieșteni, în special din cauza platformei din lemn deteriorate. Intervenția face parte dintr-un proiect mai amplu derulat de SGU Ploiești, care vizează modernizarea zonei de fitness din incinta Sălii Sporturilor.

Potrivit declarațiilor oferite de Dragoș Măchițescu, proiectul a inclus refacerea integrală a platformei, prin înlocuirea vechiului suport cu un material modern, din plastic de înaltă densitate, rezistent la uzură și vandalism, potrivit pentru utilizarea intensă în spații exterioare. În paralel, echipamentele de fitness au fost verificate și reparate pentru a asigura siguranța utilizatorilor.

Un alt aspect important analizat de autorități este amplasarea zonei de fitness pe insulă, care îngreunează accesul echipajelor de prim ajutor în caz de urgență. În acest context, SGU Ploiești intenționează să consulte ploieștenii pentru a decide dacă aparatele vor fi relocate într-o zonă mai accesibilă sau dacă se va amenaja un al doilea spațiu de fitness în apropierea pistei de alergare.

Indiferent de varianta aleasă, planurile includ dezvoltarea unei noi zone dedicate antrenamentelor de tip calisthenics, pentru a diversifica opțiunile de mișcare în aer liber disponibile în parc.

