O nouă scumpire la pompă. Cât costă la Ploiești motorina și benzina

Prețul carburanților continuă trendul ascendent. Luni, 27 aprilie, o nouă scumpire a fost operată la pompă.

La Ploiești, un singur lanț de benzinării mai comercializează motorina sub 9 lei pe litru. Prețul motorinei standard variază între 8.98 lei și 9,22 lei.

La motorina aditivată, prețul acesteia este cuprins între 9,75 și 10,04 lei. În ce privește benzina, cea mai scumpă variantă costă între 8,68 și 8,83 lei pe litru. Iar varianta mai scumpă de benzină ajunge la 9,46 de lei.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Ultimele scumpiri vin în contextul creșterii prețurilor petrolului, pe fondul anulării negocierilor de pace dintre SUA și Iran.

Potrivit datelor publicate recent de Eurostat, România este pe locul 2 în Uniunea Europeană, în topul statelor cu cele mai mari scumpiri la carburanți.