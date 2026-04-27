Mașinile modificate în vizorul polițiștilor din Ploiești. Controale la Parcul Municipal Vest și în zona Jumbo

Șoferii care obișnuiesc să aducă modificări mașinilor, fără să le omologheze însă, au fost duminică în atenția polițiștilor. Oamenii legii au retras șapte certificate de înmatriculare și au aplicat aproximativ 20 de amenzi pentru modificările sau deficiențele constatate.

Acțiunea a fost organizată de polițiștii Secției 3 Ploiești și Secției 3 Blejoi, în zona Parcului Municipal Vest și în apropierea magazinului Jumbo.

Demersul a vizat, în principal, creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea și descurajarea comportamentelor agresive în trafic, precum și identificarea acelor deficiențe tehnice care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Potrivit IPJ Prahova, în cadrul activităților desfășurate, au fost controlate aproximativ 50 de autovehicule, verificările tehnice fiind realizate cu sprijinul specialiștilor din cadrul Registrului Auto Român, care au evaluat starea tehnică generală a vehiculelor, precum și eventualele modificări neconforme aduse sistemelor de evacuare.

Totodată, pentru verificarea stării psiho-fizice a conducătorilor auto, au fost efectuate aproximativ 20 de testări cu aparatele etilometru și DrugTest.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate aproximativ 20 de sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legislației rutiere în vigoare. Cele mai frecvente abateri identificate au vizat modificări neomologate ale sistemului de evacuare, utilizarea unor anvelope neconforme, precum și deficiențe sau modificări ale sistemului de iluminare.

Ca măsuri tehnico-administrative, au fost reținute 7 certificate de înmatriculare.

„Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare, în vederea consolidării climatului de siguranță rutieră și prevenirii producerii unor evenimente rutiere cu consecințe grave” au mai transmis reprezentanții IPJ Prahova.