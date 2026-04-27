Vremea se răcește și revin ploile în Prahova. Cum va fi de 1 Mai

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 27 aprilie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. În Prahova vremea se răcește brusc în perioada 30 aprilie – 3 mai. La munte este anunțat un nou val de ploi, lapoviță și ninsoare.

Potrivit ANM, temperaturile maxime vor crește de la o medie 16 grade, în data de 27 aprilie, spre 20 de grade (valori apropiate de cele normale) în 28 aprilie, apoi vor scădea sub cele climatologice. Astfel, spun meteorologii, „în perioada 30 aprilie – 3 mai, media acestora va fi de 11…13 grade”.

„Începând din 4 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, urmând ca media valorilor diurne să crească de la 16 grade, spre 22…23 de grade în perioada 8 – 10 mai”, a precizat ANM.

Ploi slabe cantitativ se vor semnala local și temporar în 30 aprilie și 1 mai, însă probabilitatea ca trecător să plouă slab se va menține ridicată și pentru perioada 2-10 mai.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, începând de miercuri, 29 aprilie, vremea începe să se răcească treptat. Temperatura maximă va ajunge la 13 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va fi de 7 grade Celsius.

Valul de ploi nu va ocoli Ploieștiul, fiind anunțate precipitații slabe în perioada 29 aprilie – 1 mai. În weekend, vremea se menține în continuare rece, cu temperaturi maxime de 12 …. 14 grade Celszius.

Cum va fi vremea la munte

La munte, temperaturile maxime vor crește de la o medie 7…8 grade, în data de 27 aprilie, spre 10 de grade (valori apropiate de cele normale) în 28 aprilie, apoi vor scădea sub cele climatologice astfel că, în perioada 30 aprilie – 2 mai.

„Începând din 3 mai vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, urmând ca media valorilor diurne să crească de la 4 grade, spre 11…12 de grade în perioada 8 – 10 mai.

Până în jurul datei de 4 mai vremea va fi rece în cursul nopților, cu o medie a temperaturile minime de -4…-2 grade, exceptând noaptea de 29 aprilie, când aceasta va fi mai ridicată spre -1…0 grade, apoi va avea loc o tendință de creștere treptată ale valorilor nocturne spre medii de 4…6 grade”, a anunțat ANM.

În perioada 30 aprilie – 3 mai, potrivit ANM, vor fi precipitații slabe cantitativ, sub formă de lapoviță și ninsoare în general la peste 1700 m, iar la altitudini mai mici vor fi mai ales ploi. Probabilitatea ca trecător să plouă va fi ridicată și pentru intervalul 4-10 mai.