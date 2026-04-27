Cum s-a sucit liderul AUR, George Simion. De la „Nu bat palma cu PSD” la moțiune cu Grindeanu [VIDEO]

Deputatul PNL și fost ministru al Mediului, Mircea Fechet, a criticat dur inițiativa moțiunii de cenzură anunțate de PSD împreună cu AUR, pe care o consideră o dovadă a fracturilor din sistemul politic românesc.

Într-o postare publică, parlamentarul a susținut că alianța dintre cele două formațiuni politice contrazice declarațiile anterioare ale liderilor AUR și transmite un semnal negativ pentru stabilitatea politică și economică a României.

„Moțiunea PSD – AUR e o radiografie a unui sistem politic fracturat. Arată cine spune una și face alta, cine își asumă și cine joacă la două capete. Iar de data asta fotografia e foarte clară”, a afirmat Mircea Fechet.

Acesta a făcut referire la declarațiile anterioare ale liderului AUR, George Simion, care ar fi exclus orice colaborare cu PSD, susținând că actuala inițiativă politică reprezintă o schimbare majoră de poziție.

Deputatul liberal consideră că această colaborare politică ar putea avea consecințe economice pentru România și a subliniat că Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a devenit ținta unei alianțe politice neobișnuite.

Totodată, Mircea Fechet a criticat și poziționarea unor lideri ai USR, afirmând că atacurile constante la adresa premierului ar fi contribuit la consolidarea opoziției față de actualul Executiv.