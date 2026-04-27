Observatorul Prahovean

Cum s-a produs accidentul în lanț din centrul Ploieștiului

Autor: Marius Nica
Un accident rutier în lanț, în care au fost implicate patru autoturisme, s-a produs luni, 27 aprilie 2026, pe Bulevardul Republicii din municipiul Ploiești.

Potrivit polițiștilor rutieri, o femeie în vârstă de 48 de ani, care conducea un autoturism pe Bulevardul Republicii către zona de nord a orașului, a intrat în coliziune cu un vehicul condus de un bărbat de 39 de ani.

În urma impactului, autoturismul lovit a fost proiectat într-o a treia mașină, condusă de un tânăr de 27 de ani. Ulterior, în lanțul de coliziuni, cel de-al treilea autoturism a fost proiectat într-un al patrulea vehicul, condus de un tânăr de 29 de ani, care se deplasa în aceeași direcție.

În urma accidentului, conducătorul auto de 39 de ani și două persoane aflate în același autoturism au fost răniți și transportați la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Toți șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului, fiind întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

