Loc de joacă din Parcul Aurora Vest – suprafața distrusă, copiii se joacă printre gropi. Reacția SGU Ploiești

Luni, 27 aprilie 2026, un cititor ne-a trimis la redacție imagini cu Parcul Aurora din Ploiești. Imaginile trimise surprind starea deplorabilă a locului de joacă. Deși aparatele de joacă sunt colorate și atrăgătoare, suprafața pe care se mișcă zilnic zeci de copii s-a degradat grav, transformând un spațiu de distracție într-unul cu potențial periculos.

Covorul de cauciuc turnat, menit să amortizeze căzăturile și să protejeze copiii de accidentări, s-a crăpat și s-a spart pe suprafețe mari. În locul său au rămas gropi adânci din care se văd pietriș, nisip și betonul de bază. Acestea sunt exact în zonele de circulație intensă, acolo unde copiii aleargă, sar și se împing. Deteriorările sunt numeroase și răspândite pe toată suprafața locului de joacă, nu izolate.

Locul de joacă din Parcul Aurora Vest este unul dintre cele mai frecventate din oraș, mai ales în sezonul cald. Întrebarea pe care și-o pun cititorii noștri este simplă: de ce a fost făcută lucrare de mântuială în Parcul Aurora?

Reacția SGU Ploiești

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții SGU ploiești au transmis următorul punct de vedere:

„Suprafața locului de joacă din Parcul Aurora Vest nu a fost executată de către SGU Ploiești. Acest obiectiv a intrat în atenția Primăriei Ploiești în urmă cu mai bine de patru ani, când a fost reabilitat în baza unui contract de sponsorizare încheiat între municipalitate și un operator privat.

Pentru a soluționa problemele apărute, în urmă cu două săptămâni am demarat procedura de achiziție în vederea reparării spațiului. Intervenția presupune lucrări specifice pentru readucerea perimetrului la starea inițială de siguranță. Ținem să facem această clarificare publică pentru a sublinia că deficiențele lucrării inițiale nu pot fi imputate SGU Ploiești.

În plus, referitor la foișorul din WPC aflat în același parc, menționăm că acesta ajunsese într-o stare accentuată de degradare, reprezentând un risc pentru siguranța copiilor. Am luat măsuri urgente încă de săptămâna trecută și am remediat situația prin dublarea elementelor de prindere pe scheletul metalic de susținere”, au precizat reprezentanții SGU Ploiești pentru Observatorul Prahovean.