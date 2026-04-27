Patru tineri au condus Primăria Ploiești pentru o zi

Patru tineri din județul Prahova au devenit „reprezentanți pentru o zi” în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, într-un proiect organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Prahova (FJT Prahova), cu ocazia Săptămânii Europene a Tineretului.
Inițiativa s-a desfășurat la sediul instituției, unde participanții au avut ocazia să observe direct activitatea administrației publice locale și să interacționeze cu factorii de decizie.
Astfel, Luca Radu Ioniță a fost reprezentant pentru o zi al primarului Mihai Polițeanu, Daria Ioana Drăghici a activat alături de viceprimarul Zoia Staicu, Flavius Cosmin Grigore a însoțit activitatea viceprimarului Alexandru Florian Săraru, iar Mihai Meiroșu a participat la activitățile administratorului public Cristian Ardelean.
Pe parcursul zilei, tinerii au participat la întâlniri și activități administrative, având ocazia să înțeleagă responsabilitățile funcțiilor publice și modul în care se iau deciziile la nivel local.
Proiectul „Reprezentant pentru o zi” este o inițiativă națională care își propune să încurajeze implicarea tinerilor în viața civică și să îi apropie de procesul decizional.