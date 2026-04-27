Accident cu trei mașini pe DN1A, lângă Bărcănești. Două persoane au fost rănite

Autor: Marius Nica
Sursa foto: Info Trafic Prahova

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs luni, 27 aprilie 2026, pe Drumul Național 1A, în afara localității Bărcănești.

Potrivit polițiștilor rutieri, un bărbat de 68 de ani, care conducea un autoturism pe DN1A, în zona kilometrului 72, a intrat în coliziune cu un alt vehicul condus de un bărbat de 66 de ani, care circula în aceeași direcție. În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat într-o a treia mașină, condusă de un tânăr de 23 de ani, care se deplasa dinspre Bărcănești către Ghighiu.

În urma accidentului, conducătorul auto de 66 de ani și o pasageră de 63 de ani din același autoturism au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Toți șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

