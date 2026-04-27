Aproape 80.000 de români și-au plătit integral impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Ce economie au făcut

78.322 de contribuabili au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale, în termenul stabilit până la data de 15 aprilie, anunță Agenția Națională de Administrare Fiscală într-un comunicat de presă. Aceștia au primit drept bonificație 43,5 milioane de lei.

S-au bucurat și românii că au primit reducere, dar s-a bucurat și statul. Astfel că „încasările bugetare aferente au crescut cu 2,12 miliarde lei față de aceeași perioadă din 2025, atingând nivelul de 3,04 miliarde lei”, potrivit ANAF.

A crescut și numărul celor care au depus declarația unică

Totodată, reducerea birocrației a făcut să crească și numărul celor care au depus declarația unică. 408.224 de contribuabili au profitat de faptul că ANAF pune acum la dispoziție formularul de declarație unică precompletat. Astfel că numărul celor care au depus această declarație a crecut cu 23,24% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Reprezentanții instituției susțin că „măsurile de simplificare a procedurilor fiscale, împreună cu mecanismele de stimulare adecvate” au dus la creșterea veniturilor bugetare.