Eurodeputatul AUR/ECR Adrian Axinia: „Nu dorim să girăm o legislație care complică viața fermierilor și transportatorilor”

Eurodeputatul AUR/ECR, Adrian Axinia, a avertizat, la Bruxelles, că revizuirea legislației europene în materie de transport al animalelor vii riscă să pună la pământ atât transportatorii cât și fermierii. Eurodeputatul român este raportorul Grupului ECR pe acest subiect în Comisia pentru Transporturi a Parlamentului European și a fost invitat să ia cuvântul în cadrul unui eveniment la care au participat, alături de oficiali ai Comisiei Europene, europarlamentari de la mai multe grupuri politice, experți și reprezentanți ai sectoarelor vizate de raport.

- Publicitate -

Negocierile pe acest dosar complex urmează să se reia în mai, după o perioadă de blocaj din cauza opiniilor divergente ale coraportorilor principali și a unui vid de regulament al PE. Adrian Axinia critică măsurile propuse de Comisia Europeană, dar și de parlamentarii de la Grupul Verzilor Europeni, care doresc interzicerea transportului animalelor vii, sector extrem de important pentru România:

„De ce avem nevoie de mai multe norme când Uniunea Europeană respectă deja unele dintre cele mai înalte standarde de bunăstare a animalelor din lume? Mai ales având în vedere că atât industria, cât și instituțiile relevante știau deja: problema centrală nu constă în legislația în sine, ci în aplicarea inegală a acesteia.

- Publicitate -

Ne-am angajat, în esență, într-o formă de control al daunelor în cadrul acestei noi propuneri. Cerința ca un medic veterinar să fie prezent la fiecare operațiune de încărcare, reducerea timpilor de transport combinată cu creșterea spațiului alocat și restricțiile legate de temperatură adaugă straturi inutile de complexitate, în special într-un moment în care UE se confruntă deja cu lipsa a 500.000 de șoferi.”

Adrian Axinia a explicat că singura certitudine a noilor propuneri sunt costurile suplimentare de sute de milioane de euro pentru cei implicați în sectorul agricol și al transporturilor. El i-a acuzat pe verzii europeni de iresponsabilitate, susținând că propunerea lor de a interzice exporturile de animale vii va avea consecințe potențial devastatoare pentru milioane de antreprenori și familiile acestora.

„Sunt multe prevederi care par complet rupte de realitate, deoarece nu țin cont de condițiile specifice din anumite state membre. În România, de exemplu, din cauza dimensiunii și caracteristicilor geografice, transportul nu poate fi finalizat în 8-9 ore. În același timp, menținerea vițeilor mai mult timp în ferme pentru a respecta recomandările EFSA va genera costuri suplimentare pentru fermieri, care vor trebui să devieze laptele de la producție și să aloce mai mult spațiu pentru viței. În cifre, aceasta înseamnă costuri suplimentare de peste 2 milioane de euro pentru fermele de lapte. Creșterea spațiului disponibil în camioane va majora suplimentar costurile pentru transportatori, variind de la 35 de milioane de euro pentru transportul găinilor ouătoare până la 1,069 milioane de euro pentru bovinele de carne.

Cine va suporta în cele din urmă aceste costuri? Toată lumea – de la fermieri la transportatori și, în cele din urmă, cetățenii europeni.”

- Publicitate -

Dosarul privind bunăstarea animalelor în timpul transportului este complex și se negociază în Comisiile reunite pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) și pentru transport și turism (TRAN). Discuțiile urmează să se reia în mai, după ce săptămâna viitoare plenul legislativului comunitar va vota un set de reguli care să ofere pârghii tehnice de procedură cu ajutorul cărora să se elimine blocajele din negocieri.

Acest articol este realizat cu sprijinul grupului ECR din Parlamentul European.