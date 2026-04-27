CCI Prahova, întâlnire cu o delegație de la Banca Mondială la Ploiești

La inițiativa World Bank din Washington DC, Camera de Comerț și Industrie Prahova a organizat luni, 27 aprilie 2026, o importantă întâlnire de lucru cu reprezentanții Băncii Mondiale, care se află într-o vizită în România pentru a realiza o analiză privind impactul asupra companiilor românești în ceea ce privește conformarea cu obligațiile de TVA în România, cu scopul de a elabora recomandări care să contribuie la îmbunătățirea administrării fiscale și la consolidarea interacțiunii ANAF cu mediul de afaceri.
Alături de președintele CCI Prahova, Aurelian Gogulescu, care a fost amfitrionul evenimentului, au participat reprezentanții unora dintre cele mai importante companii din județul Prahova – membri ai Colegiului de Conducere al CCI Prahova, precum și Dl. Ionel Dinu – Președintele CECCAR Prahova.
Întâlnirea a fost interactivă, discuțiile concentrându-se pe aspecte punctuale privind fiscalitatea și provocările cu care companiile se confruntă și s-a înscris în strategia CCI Prahova de a veni în sprijinul mediului de afaceri, prin comunicare, transparență și reprezentarea intereselor acestuia în relație cu instituțiile centrale și internaționale.
Alegerea CCI Prahova ca prim contact și reper pentru colectarea informațiilor de către World Bank este onorantă și reprezintă o recunoaștere a impactului și reprezentativității Camerei de Comerț și Industrie Prahova în peisajul economic și de afaceri local și național.